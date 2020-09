30 : SOLUTIONS 30 INTEGRE LE SBF120

Solutions 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, rejoint les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris sera effective le 18 septembre 2020 à la clôture des marchés.

Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris. Il regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Quelques mois après son transfert sur Euronext Paris, l’entrée dans ces indices constitue une nouvelle étape boursière importante pour Solutions 30. Entré sur Euronext Access en 2005 avec une capitalisation de 4,5 M€, le Groupe était valorisé 56 M€ quatre ans plus tard lors du transfert de ses titres sur Euronext Growth. Le 23 juillet dernier, Solutions 30 a rejoint Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard d’euros. Ce parcours boursier reflète les performances opérationnelles de Solutions 30 qui, positionné sur des marchés solides et durablement porteurs, poursuit une stratégie alliant croissance forte et rentabilité.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, déclare : « Nous sommes très heureux d’intégrer le SBF120. Cette entrée dans un indice de référence souligne la qualité du parcours boursier de Solutions 30, lui-même reflet de notre capacité à exécuter une stratégie de croissance dynamique et ambitieuse. En quelques années, Solutions 30 a conquis une position de leader européen des services numériques de proximité auprès de grands groupes internationaux, verrouillant des marchés portés par des tendances structurelles très favorables, telles que la digitalisation et la décarbonation de l’économie. La flexibilité et l’efficacité de notre modèle économique, le potentiel et la récurrence de nos marchés ainsi que l’engagement sans faille de nos équipes nous permettent d’aborder sereinement et avec confiance les années de croissance à venir, dans une logique d’amélioration permanente de nos process et de notre structure.»

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120* | CAC Mid 60*. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



*à compter du 18/09/2020

