Assemblée Générale Solutions 30

A l’occasion de son Assemblée Générale, le groupe Solutions30 présente le bilan de sa transformation qui le mènera au milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et à un chiffre d’affaires de 2,5 Md€ à moyen terme

Atteinte du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023

Aboutissement du plan de transformation et de structuration de l’entreprise 2018-2023

Evolution de la gouvernance

Nouvel objectif de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme

L’Assemblée Générale Annuelle de Solutions30 s’est réunie à Luxembourg le 16 juin 2023, sous la présidence de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.

L’Assemblée Générale Annuelle a approuvé toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires.

A l’occasion de cette Assemblée Générale, la direction de Solutions30 a présenté un bilan de son plan stratégique mené depuis 5 ans, qui a permis à l’entreprise de se développer dans 10 pays pour atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Revenant sur 5 ans de croissance continue, Gianbeppi Fortis a déclaré : « Depuis 5 ans, notre plan s’est appuyé sur 2 axes prioritaires, d’une part le développement de l’entreprise avec la réplication de son activité historique en Europe et la diversification des activités notamment en France, et d’autre part, la structuration de l’entreprise à travers un plan de transformation qui s’est accéléré à partir de 2021.

L’entreprise a démontré sa capacité à dupliquer une méthodologie et un savoir-faire aujourd’hui reconnus par les plus grands groupes européens. Nous venons de dépasser le cap de 50% du chiffre d’affaires réalisé hors de France. Parallèlement nous avons développé de nouveaux savoir-faire dans le domaine de l’énergie, des compteurs intelligents, des bornes de recharge ou encore du photovoltaïque, et déployé en France les nouveaux services portés par les très importants plans d’investissement européens. Notre modèle de croissance et notre solidité financière nous ont permis de nous développer avec constance et de traverser les crises tout en préservant l’activité de l’entreprise.

Solutions30 a su accompagner cette croissance en renforçant sans cesse le cadre de contrôle. Dès 2019, nous avons engagé une profonde évolution, d’une part, des standards de l’entreprise et d’autre part de l’organisation interne du contrôle des risques et de la conformité ; en 2022, un audit externe approfondi a permis de finaliser cette démarche.

Enfin, sous la responsabilité de notre Directrice Risques, Conformité et ESG, nous sommes aujourd’hui pleinement engagés dans notre démarche RSE. Nous présenterons prochainement nos objectifs en mettant l’accent sur notre rôle sociétal auprès des jeunes, nos engagements sécurité et diversité pour les collaborateurs et nos objectifs de réduction carbone.

A l’occasion de l’Assemblée Générale et pour préparer le nouveau changement de dimension du groupe à moyen terme, les compétences et expertises au sein du Conseil de Surveillance ont été élargies et le Directoire se dote d’une nouvelle organisation. D’un côté, un Conseil renforcé qui saura jouer son rôle de conseil et de contrôle, et d’autre part un Directoire agile, entouré d’un comité exécutif d’experts élargi. Cette équipe réorganisée définira prochainement les orientations qui nous permettront d’atteindre 2,5 Md€ de chiffre d’affaires à moyen terme. »

5 ans de transformation ayant permis à Solutions30 d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires

En 20 ans, Solutions30 est passé d’une PME à un groupe international avec un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros qui sera atteint en 2023. Pour accompagner l’accélération de son développement, Solutions30 a renforcé ses standards en matière de conformité, de gestion des risques, et d’ESG :

Renforcement de la politique de gestion des risques, de contrôle et de conformité

Solutions30 a lancé dès 2022 la définition de nouveaux processus de contrôle de l’entreprise et élaboré un manuel des risques et du système de contrôle interne. Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces procédures et plus largement pour renforcer la conformité du groupe, Solutions30 a nommé Nathalie Duchesne, Directrice Risques, Conformité et ESG Groupe. Elle a entamé la formation et la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs concernés par ces sujets, décliné les processus de contrôle dans chaque pays et département et rassemblé l’information pertinente pour mieux éclairer les décisions du Directoire. Elle s’appuie sur un réseau identifié de relais locaux dans les départements de chaque pays du groupe.

Simplification de l’organigramme juridique

Opérant une démarche globale de simplification juridique afin de faciliter ce contrôle interne, Solutions30 a procédé en moins de 5 ans à la suppression de près de 50 entités juridiques principalement par la voie de restructurations intragroupes.

Contrôle systématique des sous-traitants de l’entreprise

Solutions30 a mis en œuvre une nouvelle politique de contrôle des tiers et a désigné une équipe dédiée de 8 personnes chargée de procéder à des vérifications systématiques de ses sous-traitants. Cette démarche s'appuie sur la plateforme de sourcing de sous-traitants mise en place par le Groupe en 2021, mySupplace, qui intègre à ce jour 3000 entreprises partenaires. Cette plateforme collaborative sert également d'outil de conformité du Groupe et permet de vérifier, analyser et archiver les documents fournis par ces entreprises.

Renouvellement de la gouvernance

En 5 ans, Solutions30 a engagé un renforcement et un renouvellement des compétences dans l’ensemble de ses instances dirigeantes (Conseil de Surveillance, Directoire et Comité Exécutif), avec plus de 50% de nouveaux membres. Le Conseil de Surveillance a notamment accueilli ces dernières années cinq nouveaux membres, sur un total de sept, avec l’intégration d’expertises solides en matière de finance, d’audit, de conformité, d’ESG et de stratégie d’entreprise.

Pour accompagner ces évolutions, Solutions30 a renforcé ses codes de conduite et sa politique anticorruption, en s’attachant particulièrement à la formation et à la sensibilisation des équipes. Une plateforme de dénonciation, qui a prouvé son efficacité jusqu’à la résolution des situations, permet de faire remonter tous les signaux faibles, les fautes et non-conformité ou les risques internes.

Renforcement de la démarche RSE

Depuis 2019, Solutions30 est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) autour des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En 2022, le groupe a intensifié son action avec le renforcement des compétences du comité “Stratégie”, renommé “Stratégie et ESG”, et ESG renforcées, pour élaborer la feuille de route du groupe. Un travail de remise à plat a été engagé pour rendre la stratégie, les objectifs et indicateurs de performance ESG plus lisibles et le Groupe travaille à l’amélioration de la mesure des émissions CO2 via le projet ‘bilan carbone’ suivant le GHG protocole. Les résultats de ces travaux seront présentés prochainement.

En matière de sécurité des collaborateurs, Solutions30 a renforcé son action interne à travers la revue des procédures de prévention des accidents et maladies professionnelles, la sensibilisation des collaborateurs à la réduction des risques et la formation des équipes en matière d’éthique et de compliance.

En matière sociale, Solutions30 déploie depuis plusieurs années une politique de recrutement, de formation et de professionnalisation destinée à l’accompagnement de jeunes, parfois en échec de formation, dans leur premier emploi, et de personnes en reconversion professionnelle pour les positionner sur les métiers d’avenir du numérique et de l’énergie. En 2022, Solutions30 a recruté 924 jeunes de moins de 30 ans, représentant 40% des recrutements, pour atteindre 21% des effectifs totaux. Plus de 180 000 heures de formation, soit 25h par employé, ont été dispensées en 2022 sur des métiers techniques porteurs ou sur des modules de formation au savoir-être et à l’esprit de service.

Le groupe travaille également à l’atteinte de l’égalité salariale en accordant aux femmes une place plus centrale, avec l’objectif de féminiser les fonctions managériales de plus de 10% en 2023 versus 2022 et d’atteindre l’égalité salariale homme femme. L’arrivée au Conseil de Surveillance de Paola Bruno porte par ailleurs à 43% la proportion de femmes dans cette instance de gouvernance.

Solutions30 engage une nouvelle phase de croissance et change de dimension

Fort d’une structure solide et d’une gouvernance renforcée, Solutions30 s’organise pour entamer une nouvelle phase de son histoire et permettre un nouveau changement de dimension du groupe.

Pour répondre aux besoins du marché, aux attentes des clients et aux enjeux de transformation à poursuivre, Solutions30 s’appuie aujourd’hui sur une organisation avec trois instances

complémentaires : (i) un Conseil de surveillance aux compétences renforcées pour jouer pleinement son rôle de contrôle, (ii) un Directoire restreint à 4 membres, qui permettra au groupe de conserver son agilité et sa réactivité dans les décisions et de préserver sa bonne dynamique de croissance, et (iii) un comex élargi aux fonctions support et Direction pays, qui travaille en collaboration étroite avec le Directoire.

Un Conseil de Surveillance aux compétences renforcées et diversifiées pour jouer pleinement son rôle de contrôle

Avec la nomination de Paola Bruno approuvée ce jour, le Conseil de Surveillance est composé de 7 membres, tous indépendants :

3 membres historiques, arrivés avant la période 2018-2023, qui garantisent la stabilité de la gouvernance du groupe, Alexander Sator, Caroline Tissot, Jean-Paul Cottet. Leur connaissance de l’entreprise et des défis qu’elle entend relever pour les 5 prochaines années apporte à Solutions30 un soutien éclairé dans les orientations à prendre.

3 membres récemment nommés qui ont permis le renouvellement du Conseil et l’élargissement des compétences en matière de finance, d’audit, de risques et de conformité : Thomas Kremer, nommé en 2022, dispose d’une expertise juridique et de gouvernance d’entreprise de pointe et apporte également ses compétences reconnues en matière de protection des données, de conformité et de gestion des risques ; Yves Kerveillant et Pascale Mourvillier, qui apportent leur expertise en matière de finance d’entreprise et d’audit ;

1 nouveau membre, Paola Bruno, dotée de 30 ans d’expérience en banque d’affaires, qui permet de renforcer à nouveau la diversité et les compétences du Conseil de Surveillance, notamment en matière de finance de marché, de finance d’entreprise et de stratégie, de relations investisseurs et de conformité, notamment en période de crise. Son expérience à la fois en Italie et au Royaume-Uni, sur des marchés clés du groupe, constitue un atout important et préserve la complémentarité au sein du Conseil de Surveillance, en matière d’expérience internationale.

Désormais, le Conseil de Surveillance compte 43% de femmes, ce qui permet au Groupe de se conformer à la Directive Européenne « Women on Boards », en amont de sa transposition dans la loi luxembourgeoise.

Pour aider le Conseil de Surveillance à superviser les engagements pris, les comités audit et stratégie ont été élargis à la gestion des risques, la conformité et l'ESG. Ces comités ont été renommés en conséquence Comité Audit, Risques & Conformité, et Comité Stratégie & ESG.

Un Directoire restreint entouré par un Comex expert élargi, pour agir avec agilité et performance

Composé de 4 membres ayant une connaissance approfondie de l’entreprise, le Directoire reste dirigé par Gianbeppi Fortis, Président fondateur de Solutions30, qui définit et pilote la stratégie du groupe. Luc Brusselaers, Directeur du développement commercial (Chief Revenue Officer), coordonne l’organisation commerciale afin d’optimiser les synergies, standardiser les processus et développer les ventes paneuropéennes.

Wojciech Pomykała, qui a rejoint le Directoire en février dernier, devient Directeur Général en charge des Opérations (Chief Operations Officer). Il aura dans son périmètre la direction opérationnelle du groupe, y compris les systèmes d’information et la suite de la transformation du groupe. Il a pour mission de déployer une organisation opérationnelle en phase avec les perspectives de développement du Groupe, en particulier sa croissance forte dans le marché des télécoms hors France.

Amaury Boilot prend la Direction Générale des activités en France. Après 3 ans à la tête d’une des Business Units françaises, qu’il a su transformer et développer avec succès, Amaury a ensuite pris la responsabilité de la Direction Financière du Groupe en 2017 et rejoint le Directoire. Fort de son expérience opérationnelle puis financière il aura pour mission d’améliorer la profitabilité de la France et de poursuivre la transition sur les nouveaux métiers de l’énergie. Il est aussi nommé Secrétaire Général et aura sous sa responsabilité les fonctions support financières, conformité et juridiques du Groupe. Son mandat en tant que membre du Directoire est renouvelé pour une durée de 4 ans.

Le mandat de João Martinho n’a pas été renouvelé. João Martinho quittera Solutions30 fin juillet. Le Groupe le remercie pour son implication et son travail.

Cette structure agile, au circuit de décision court, permettra à l’entreprise de capter rapidement les opportunités de marché.

Le Directoire d’appuie sur un comité exécutif qui regroupe les profils experts des fonctions supports élargies de l’entreprise, intégrant Finance, Ressources Humaines, Risques, Conformité et ESG, Communication et Relations Investisseurs, systèmes d’information et Juridique. Il a été élargi aux directions Pays, pour accompagner les orientations stratégiques internationales du groupe et refléter la part croissante des activités hors France à plus de 50%.

Nomination d’un nouveau Directeur financier pour préparer la nouvelle phase de croissance

Au sein de ce comité et sous la responsabilité d’Amaury Boilot, Jonathan Crauwels est nommé Directeur Financier du groupe. Il aura pour mission d’accompagner le pilotage des activités du groupe dans un contexte de forte croissance. Auparavant, il a accompagné avec succès la croissance rentable et génératrice de trésorerie de Solutions30 Belgique et le doublement du chiffre d’affaires de Unit-T, et a joué un rôle clé dans le montage de cette joint-venture créée avec Telenet en 2018.

Changement de dimension : Solutions30 vise 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme

Forte de cette nouvelle organisation et d’un positionnement solide sur des métiers portés par les gigantesques plans d’investissement engagés par l’Europe en matière numérique et énergétique, la Direction du groupe confirme une nouvelle période de croissance avec un objectif de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme et une marge d’EBITDA à deux chiffres. Un nouveau plan stratégique sera présenté à la fin de l’année 2023.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 25 juillet 2023

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Leslie Jung - Tél : +33 (0)6 78 70 05 55 - ljung@image7.fr

Pièce jointe