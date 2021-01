Campagne de déstabilisation : Solutions 30 porte plainte pour diffamation

La solide performance de l'exercice 2020, démontre une nouvelle fois que Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides, dont le potentiel de croissance reste intact en dépit de la campagne de déstabilisation et de désinformation dont elle fait l'objet.

La société a d'ores et déjà saisi l'Autorité des Marchés Financiers et porté plainte auprès du Parquet National Financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses et de manipulations de marché, après la diffusion d'un rapport anonyme à charge, contenant de très nombreuses informations erronées et mensongères.

Ces informations ont été exploitées et diffusées de manière publique par le fonds spéculatif Muddy Waters qui, dans deux lettres datées du 25 et du 27 janvier 2021 et écrites en son nom propre, porte de nouvelles allégations, fausses et trompeuses. Ces diffusions, dont le seul but est de tirer profit de la baisse du titre Solutions 30, sont intervenues, pour la première, deux jours de bourse avant la publication du chiffre d'affaires annuel du Groupe puis, pour la deuxième, le lendemain de la publication d'une forte croissance du chiffre d'affaires annuel.

Solutions 30 réfute catégoriquement les allégations visant la société, contenues dans ces lettres et, devant leur gravité, a décidé de porter plainte pour diffamation.