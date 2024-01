Chiffre d’affaires en hausse de +15,3% au 4 ème trimestre 2023, à 285,7 M€

trimestre 2023, à 285,7 M€ Chiffre d’affaires en hausse de +16,7% sur l’exercice 2023, à 1055,5M€, en ligne avec l’objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros

Amélioration de la rentabilité au cours du deuxième semestre 2023

Confirmation de tendances favorables pour l’exercice 2024 avec la poursuite d’une croissance soutenue, associée à une progression des marges

En millions d’euros 12 mois 4ème trimestre 2023 2022 % change 2023 2022 % change Total 1 055,5 904,6 +16,7% 285,7 247,8 15,3% Dont France 404,1 425,9 - 5,1% 106,3 107,3 -0,9% Dont Benelux 381,3 221,9 +71.9% 111,7 69,7 +60,2% Dont Autres Pays 270,1 256,8 +5,2% 67,7 70,7 -4,2%

Les activités hors France représentent 63% du chiffre d’affaires du Groupe

Solutions30 termine l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires en hausse de 15,3% au dernier trimestre par rapport à la même période de 2022 (+14,6% en organique).

Pour son 20ème anniversaire, Solutions30 passe le cap symbolique du milliard d’euros et enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1 055,5 millions d’euros, en progression de +16,7% (+16,3% en organique).

Tout au long de l’exercice, la croissance a été portée par l’excellente dynamique observée au Benelux où le Groupe est devenu l’un des principaux acteurs dans le développement de réseaux Internet très haut débit (FTTH). Cette dynamique devrait se poursuivre en 2024, et être renforcée par la montée en charge progressive des récents contrats signés en Allemagne.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En France, le chiffre d’affaires atteint 106,3 millions d’euros au 4ème trimestre 2023 contre 107,3 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 0,9% ( -2,9% en organique).

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 73,1 millions d’euros, en baisse de 5% par rapport au 4ème trimestre 2022. Comme annoncé, le traditionnel pic d’activité de la rentrée s’est concentré sur les mois de septembre et octobre, pénalisant légèrement le 4ème trimestre.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires s’élève à 17,5 millions d’euros, en hausse de 49% (+31% en organique). Cette performance s’explique par la forte croissance organique de l’activité Solaire et l’intégration d’Elec ENR.

Enfin, l’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 15,7 millions d’euros, en retrait de 16 % sur le trimestre, dans un contexte de réduction des dépenses informatiques des principaux clients français.

La France poursuit la mise en œuvre de son plan d’action pour renouer avec une croissance durable et rentable. Comme précédemment indiqué, cela passe par le développement de la polyvalence des techniciens sur les différentes activités du Groupe, l’industrialisation et l’optimisation des process et des outils informatiques et la réduction des coûts centraux et des frais généraux.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires en France atteint 404,1 millions d’euros en France, en repli de 5,1% (-6,0% en organique).

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023 s’établit à 111,7 millions d’euros contre 69,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 60,2%. La marge d’EBITDA, temporairement impactée par la très forte croissance du 1er semestre, a poursuivi son redressement sur ce dernier trimestre, conformément aux attentes.

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 90,2 millions d’euros au dernier trimestre 2023, en progression de 71 %. Cela témoigne d'une croissance toujours très soutenue dans le domaine de la fibre optique, résultat des contrats signés en 2021 et démarrés en 2022.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 16,1 millions d’euros en croissance de 29%. Les déploiements de compteurs intelligents en Flandre se poursuivent, tandis que les activités liées à la transition énergétiques, en particulier dans la mobilité électrique, les énergies renouvelables et les smart grids, se développent.

Enfin, l'activité "Technology" maintient sa dynamique avec un chiffre d'affaires de 5,4 millions d'euros, enregistrant une croissance de 21%.

Sur l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires au Benelux atteint 381,3 millions d’euros contre 221.9 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance organique de 71,9%.

Le Benelux représente désormais 36% du chiffre d'affaires du Groupe, et dépasse au dernier trimestre 2023 la France, devenant la plus grosse région du Groupe.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 67,7 millions d’euros au 4ème trimestre 2023, contre 70,7 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 4,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

En Allemagne, le chiffre d'affaires s'élève à 17 millions d'euros, en augmentation de 6% par rapport au dernier trimestre 2022. Le trimestre est marqué par la concrétisation des efforts commerciaux réalisés depuis plusieurs mois et la signature de contrats majeurs sur le territoire. Ces succès commerciaux vont renforcer la position de Solutions30 dans le secteur de la fibre et revêtent donc une importance stratégique considérable, sur le marché à plus fort potentiel du Groupe. L’Allemagne constitue le nouveau relai de croissance du Groupe, après le Benelux.

En Italie, le chiffre d’affaires s’établit à 13,5 millions d’euros au 4ème trimestre 2023 en baisse de 31%. Le Groupe continue de temporiser le rythme de ses interventions dans le déploiement de la fibre tandis que ces clients sont en train de revoir leurs stratégies opérationnelles. Cela entraine un repli du CA mais un redressement des marges.

Sur la péninsule ibérique, le chiffre d’affaires s’élève à 13,0 millions d’euros, en baisse de 15%. Le Groupe poursuit son recentrage sur les activités les plus rentables, en mettant l’accent sur le secteur de l’énergie à plus fort potentiel.

En Pologne, le chiffre d’affaires s’élève à 14,2 millions d’euros en croissance de 28%. Sur ce territoire, le groupe assoit sa position et gagne des parts de marché.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions30 réalise 10,0 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en hausse de 17%. Le recentrage sur les activités FTTH commence à donner des résultats positifs, grâce à la contribution croissante des contrats signés dans ce secteur.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 270,1 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2023, soit une croissance de 5,2% par rapport à la même période de 2022.

Perspectives

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, Solutions30 anticipe une croissance soutenue de son chiffre d’affaires, avec une poursuite de l’amélioration de ses marges, se rapprochant de son objectif moyen terme d’un niveau de marge d’EBITDA à deux chiffres dans chaque pays.

Pour atteindre cet objectif, et comme détaillé lors du webinaire du 13 décembre dernier, le Groupe entend optimiser à la fois ses coûts directs et ses coûts fixes en menant des actions prioritaires selon la typologie des pays et leur problématiques spécifiques. En France et au Benelux, le Groupe consolide ses process pour accroître sa productivité et poursuit la diversification de ses activités. En Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, marchés en forte croissance, l’atteinte de la taille critique est prioritaire en s’appuyant sur le cœur du modèle Solutions30, à savoir le développement des capacités des techniciens, l’automatisation des processus et le contrôle des coûts centraux. En Italie et en Espagne, le Groupe se recentre sur les contrats les plus rentables, tout en maintenant une structure de coûts flexible.

Alors que le Groupe est engagé dans une nouvelle phase de croissance rentable, sa stratégie de financement repose sur l'autofinancement et une gestion prudente de son endettement financier, permettant de garantir flexibilité financière et autonomie. De plus, les actions menées au deuxième semestre ont permis d’optimiser les besoins en fonds de roulement du Groupe et améliorer la position financière à fin d’exercice.

En restant fidèle à cette stratégie de financement non dilutif, Solutions30 veut mettre en place une stratégie opérationnelle optimisée tout en étendant son offre sur des marchés rentables à fort potentiel, et ainsi maximiser la création de valeur actionnariale.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 15 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1000 MWc, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

