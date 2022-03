LightSpeed Broadband sélectionne Solutions30 pour une deuxième phase de déploiement du très haut débit

Solutions30, le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par LightSpeed Broadband, un opérateur 100% fibre optique basé dans le Lincolnshire en Angleterre, pour effectuer une deuxième phase de déploiement de son réseau.

La nécessité de réduire la fracture numérique est plus grande que jamais au Royaume-Uni. LightSpeed a pour mission d’apporter une connectivité très haut débit de 1 gigabit aux foyers et aux entreprises de tout l’est de l’Angleterre. Après une première phase de déploiement de son réseau de fibre optique dans 10 villes du sud du Lincolnshire et de l’ouest du Norfolk, cette deuxième phase vise à équiper 22 villes du Norfolk, du Suffolk et de l’Essex.

Dans ce cadre, LightSpeed a attribué à Solutions30 UK le contrat de déploiement couvrant une large partie de cette seconde phase. Après un premier partenariat pour la phase initiale, ce nouveau contrat est une reconnaissance de l’efficacité et du professionnalisme des équipes de Solutions30 UK.

« Nos plans ambitieux pour une connectivité fibre optique complète de 1 gigabit dans l’est de l’Angleterre impliquent un besoin vital de trouver des partenaires de confiance. Ayant déjà travaillé avec Solutions30 lors notre première phase de déploiement, nous avons pu constater leur efficacité, leur qualité et leur rapidité, et savions que nous voulions élargir notre collaboration. », explique Dave Axam, directeur général de LightSpeed Broadband.

« Nous avons vraiment apprécié travailler avec LightSpeed et sommes ravis que ce nouveau contrat se soit concrétisé grâce à nos performances et notre engagement. Le Royaume-Uni est un marché à fort potentiel pour Solutions30 et nous entendons y jouer un rôle clef dans l’accompagnement de nos clients pour leur déploiement de réseaux fibre. », se réjouit Paul Garston, PDG de Solutions30 UK.





À propos de LightSpeed Broadband

LightSpeed Broadband est basée à Fulney Hall à Spalding, South Holland, Lincolnshire, Royaume-Uni et a créé 55 emplois localement. Gérée par une équipe très expérimentée d’experts en haut débit provenant de l’ensemble du secteur des télécoms, notamment de BT et TalkTalk, la mission de LightSpeed est de libérer tout le potentiel numérique des quartiers mal desservis par leur infrastructure haut débit actuelle. L’entreprise prévoit d’apporter son réseau de fibre à 200 000 foyers et entreprises à travers l’est de l’Angleterre d’ici 2022, jusqu’à atteindre 1 million de foyers d’ici 2025 et ainsi devenir l’un des fournisseurs leaders sur le marché.

LightSpeed Broadband est soutenue par un investissement de 115 millions de livres sterling, avec la possibilité de lever 300 millions de livres sterling. Parmi ses investisseurs : AtmosClear Investissements, Kompass Kapital, Sequoia et Thesaurium, qui se concentrent sur la dette des infrastructures économiques et les projets d’infrastructures durables. Pour en savoir plus sur LightSpeed Broadband, rendez-vous sur www.lightspeed.co.uk

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 SE est cotée à l’Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



