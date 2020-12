SOLUTIONS 30 : Berenberg réaffirme son conseil d'Achat

Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 21 euros sur Solutions 30, qui a répondu aux allégations d'un rapport anonyme et de Muddy Waters. Le bureau d'études pense que les réponses fournies par la direction de S30 sont satisfaisantes. « Elles répondent à toutes les préoccupations soulevées jusqu'à présent, sont conformes au modèle commercial de S30 et aux réponses qui nous ont été fournies précédemment par la direction lors de nos nombreux appels », explique-t-il.



L'analyste n'a trouvé aucune preuve dans le rapport ou le communiqué de presse de Muddy Waters pour étayer l'accusation selon laquelle S30 a été impliqué dans des actes répréhensibles.



Compte tenu du manque de preuves tangibles et de ce qu'il considère comme des réponses satisfaisantes de la part de la direction, il continue à penser que le dossier d'investissement de Solutions 30 est inchangé.