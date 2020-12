Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et relevé son objectif de cours de 21 euros à 21,50 euros sur Solutions 30 après l'annonce de son entrée sur le marché britannique. " Cette acquisition augmente considérablement le marché adressable de S30 et arrive à point nommé étant donné la faible pénétration de la fibre optique et de la 5G et les investissements prévus dans l'infrastructure des télécommunications du Royaume-Uni " explique le broker.