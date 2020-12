SOLUTIONS 30 : Genesta toujours à l'Achat fort sur le dossier

Genesta a confirmé sa recommandation Achat fort et son objectif de cours de 24,5 euros sur Solutions 30, qui a répondu aux allégations d'un rapport anonyme. Le bureau d'études réaffirme sa confiance quant à la qualité de la valeur, quant à l’intégrité de son management et quant aux perspectives opérationnelles et financières du groupe.



" Les informations contenues dans ce rapport à charges nous semblent relever pour la plupart d'erreurs manifestes de l'auteur, et ne peuvent en aucun cas justifier une perte de valeur pour les actionnaires de Solutions 30 de 500 M€ de capitalisation boursière en deux jours ", souligne l'analyste.