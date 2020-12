LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 20 euros sur Solutions 30, qui a annoncé son entrée sur le marché britannique via une acquisition. Le bureau d'études souligne qu'il s'agit du dernier gros pays européen qui manquait dans son implantation géographique. « Le groupe continue de dérouler son modèle et se positionne habilement pour être l’un des principaux acteurs du déploiement de la 5G en Europe sur les années à venir « ajoute l'analyste.