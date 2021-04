SOLUTIONS 30 bondit : un audit disculpe le groupe

Solutions 30 flambe de 28,69% à 19,95 euros, une investigation ayant conclu « au caractère infondé et erroné" des accusation portées contre le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies. Début décembre, la publication d'un rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l’entreprise et le crime organisé en Italie" avait entrainé une chute de plus de 60% de l’action en quelques jours. Le fonds activiste Muddy Waters s'était engouffré dans la brèche, multipliant les attaques, accusant notamment Solutions de manipuler ses comptes.



Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, a rendu les conclusions de leurs travaux concernant l'ensemble de ces accusations.



" Aucun élément n'a permis de confirmer un quelconque lien suspect entre Solutions 30, ou les personnes physiques et morales liées au groupe, et une quelconque organisation mafieuse " ont-ils notamment conclu. Ils n'ont pas non plus relevé d'éléments de nature à remettre en cause la sincérité de la comptabilité du groupe.



Les auditeurs indépendants ont par ailleurs formulé des recommandations "afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes du groupe pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions". Elles visent à renforcer le contrôle des risques et de la conformité, ainsi que la gouvernance et les instances dirigeantes, mais aussi à simplifier l'organisation.



Ces conclusions s'accompagnent de l'arrivée de Robert Ziegler en qualité de Chief Transformation Officer, membre du directoire. Cet ancien cadre dirigeant d'AT Kerney et de DHL International aura pour mission d'accélérer la mutation et la structuration du groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance.



Invest Securities souligne qu'il "est probable que les critiques du groupe réagissent à la publication de ces 2 rapports dans les prochains jours ". LCM considère pour sa part que le dossier est clos et qu'il faut désormais revenir aux fondamentaux. " La qualité du business model du groupe et la puissance de ses différents moteurs de développement sont inchangées ", le broker a donc confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 20 euros.



En dépit de sa forte progression d'aujourd'hui, le titre Solutions 30 perd encore près de 30% par rapport à son niveau d'avant les attaques de décembre.