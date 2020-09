Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 a vu son résultat net, part du groupe, chuter de 32% à 10,5 millions d'euros et son Ebitda ajusté augmenter de 2,4% à 41,5% au premier semestre. Ce dernier a représenté 11,4% des revenus contre 12,7% au premier semestre 2019. Le groupe explique sa résistance par " une structure de coûts largement variabilisée et la mise en place de mesures d’activité partielle ". Le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies s'inscrit en hausse de 14,1% (+6,9% en organique) à 363,7 millions d'euros.Le groupe affiche une trésorerie nette (hors IFRS16) de 45,9 millions d'euros à fin juin 2020, contre une dette nette de 3,0 millions d'euros à fin décembre 2019.La dette nette totale, incluant 57,8 millions d'euros de dette locative et 14,8 millions d'euros de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d'achats futures, s'établit à 26,7 millions d'euros.L'encours des créances cédées dans le cadre du programme d'affacturage déconsolidant du groupe s'élève à 43 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 54 millions d'euros à fin 2019.Fort des performances du semestre, Solutions 30 confirme un niveau de croissance organique soutenue au troisième trimestre. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice en croissance à deux chiffres et rentable.