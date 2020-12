SOLUTIONS 30 : cotation suspendue à la demande de la société, Muddy Waters fait son retour

La cotation de Solutions 30 a été suspendue à la demande de la société dans l'attente d'un communiqué, a annoncé Euronext. Hier, l'action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a chuté pour la deuxième séance consécutive, -8,92% après - 18,69%. Cet effondrement a été provoqué par la diffusion d'un rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie". Si Solutions 30 a nié "catégoriquement toutes les affirmations" de ce rapport auquel elle a répondu en détail, sa publication s'est transformée crise de confiance.



Le décrochage de l'action remet en mémoire sa violente baisse de fin mai 2019 après l'annonce de la prise de position baissière du fonds activiste Muddy Waters.

Ce dernier refait d'ailleurs parler de lui ce matin. Dans une lettre adressée au patron de Solutions 30, il lui demande de donner des explications sur certains sujets évoqués par le rapport anonyme. " Les réponses du S30 contiennent des faits supposés que nous estimons inexacts et omettent des faits qui, selon nous, devraient être divulgués pour éviter d'induire les investisseurs en erreur " écrit Carson Block. Celui-ci ajoute qu'il n'est pas l'auteur de ce rapport et qu'il n'en a pas eu connaissance avant sa publication.