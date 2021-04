SOLUTIONS 30 dévisse : Muddy Waters renouvelle ses accusations malgré l'audit de Deloitte

Moins d'une semaine après la parution d'une investigation blanchissant Solutions 30, soupçonnées depuis fin 2020 de liens avec le crime organisé, Muddy Waters repart à l'attaque. Si l'action Solutions 30 avait alors bondi de plus de 27%, elle décroche aujourd'hui de 12,53% à 12,29 euros.



Le fonds activiste juge que les lettres de Deloitte Finance et de Didier Kling Expertise & Conseil contiennent des " détails accablants sur Solutions 30, et sa manipulation de l'enquête ". " En bref, ils ne font rien pour dissiper nos préoccupations concernant les liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous demandons aux autorités chargées de l'application des lois d'enquêter sur Solutions 30, ainsi que sur les personnes et les entités de son réseau ", écrit Muddy Waters.



Muddy Waters cite trois " preuves irréfutables ". Il note tout d'abord que 6 mois de mails couvrant la période janvier à juin 2019 du Directeur général, Gianbeppi Fortis, n'ont pu être retrouvés en dépit de l'utilisation d'outil de récupération.



Le fonds souligne par ailleurs que les travaux de Deloitte " ont permis de vérifier cette allégation [de Muddy Waters] d'un écart de 4,2 millions d'euros entre le prix payé par Solutions 30 pour racheter CPCP et la somme obtenue par le vendeur.



Dans sa lettre, Muddy Waters écrit que Deloitte a affirmé que les paiements n'étaient pas des "honoraires sur résultats" mais "sont en fait des dépenses d'exploitation engagées par LFB Solutions pour le compte de CPCP Telecom". LFB Solutions était possédé par Laura Leger, rappelle-t-il. Le fonds pense " que LFB était à l'époque une partie apparentée car monsieur Leger était président de CPCP Telecom à peu près au moment de ces paiements ". " Si cela est vrai, à notre avis, S30 aurait dû divulguer ces paiements comme des transactions entre parties apparentées ", conclut Muddy Waters.



Ce dernier cite comme troisième preuve irréfutable le fait que Deloitte a confirmé son analyse de Balkans Shared Services. Dans une précédente lettre, le fonds avait souligné la possibilité d'un blanchiment d'argent lorsque S30 n'a pratiquement rien payé pour BSS, qui avait détenu IT Special Services SPV Srl, une filiale non divulguée contenant au moins 188 000 euros d'actifs.