SOLUTIONS 30 : envisage une croissance à deux chiffres en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 a publié un chiffre d’affaires consolidé à fin septembre 2020 de 576,3 millions d'euros, en hausse de 19,1% (+12,7% en organique). Les activités de maintenance représentent 59% de l’activité du groupe. Pour le seul 3ème trimestre, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 212,6 millions d'euros, en progression de 28,6% (+24% en organique). Le redémarrage rapide en sortie de confinement et l’excellente tenue de l’activité Telecom soutiennent la croissance du groupe.En France, l'activité a crû de 17,8% (16,9% en organique) pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020 et a atteint 363,7 millions d'euros. Au Benelux, l'activité est ressorti en hausse de 12,4% (3,3% en organique) à 100,1 millions. Et dans les autres pays, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 30,4% (7,6% en organique) pour s'établir à 112,5 millions d'euros."Si l'aggravation récente de la situation sanitaire en Europe et les mesures de reconfinement prises dans plusieurs états européens incitent à la plus grande vigilance, le groupe reste confiant dans sa capacité à signer un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres en 2020", a indiqué Solutions 30.