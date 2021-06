SOLUTIONS 30 : en forte hausse après l'approbation des comptes par les actionnaires

Solutions 30 est solidement installé en tête de l’indice SBF 120 grâce à un gain de 9,87% à 5,62 euros. L’action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a accru ses gains après l’approbation par l’Assemblée générale des comptes 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que réviseur en remplacement du cabinet EY. Si les plus importantes résolutions ont reçu le feu vert des actionnaires, les scores obtenus sont faibles par rapport à ceux obtenus traditionnellement lors des Assemblées générales.



La situation de Solutions 30 est, il est vrai, tout sauf normale. Le groupe est en effet l'objet d'attaques récurrentes depuis début décembre, en particulier de la part du fonds Muddy Waters, fondé par Carson Block, qui l'accuse d'entretenir des relations avec le crime organisé et de manipuler ses comptes. Récemment, le cabinet EY s'est quant à lui dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit" sur les comptes 2020. Des comptes finalement validés par 68,17% des actionnaires lors de l'AG d'aujourd'hui.



Dans ce contexte, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies cherchait un remplaçant à EY et avait indiqué lundi avoir retenu le cabinet PKF Audit & Conseil. La résolution concernant l'approbation du choix de ce réviseur d'entreprise a reçu 84,84% des voix. Il statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021, mais pas sur ceux de 2020.



Enfin, la résolution portant sur la décharge à accorder aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, elle a été approuvée à 61,6%.



Les autres résolutions ont également reçu le feu vert des actionnaires.



S'agissant de l'activité du groupe, le président du directoire, Gianbeppi Fortis, a indiqué que la croissance restait dynamique et que les plans de relance allaient faire sentir leur effet. Il a précisé que les plans de fusions & acquisitions étaient mis en stand-by compte tenu de la situation, mais que le pipeline était bien fourni.