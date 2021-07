SOLUTIONS 30 : flambe pour la deuxième séance d'affilée

L'action Solutions 30 bondit de 13,55% à 6,62 euros, dominant aisément le marché parisien. Hier, le titre avait déjà flambé de près de 14% grâce à l’approbation par l’Assemblée générale des comptes 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que réviseur en remplacement du cabinet EY. Aujourd'hui, Midcap Partners est à l'Achat sur le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies après avoir mis sa recommandation sous revue.



Le broker souligne que groupe Solutions 30 réalise aujourd'hui près d'1 milliard de chiffre d'affaires par an avec une activité visible de tous. " Les perspectives de ses différents sous-jacents sont en plein boom et le groupe devrait donc naturellement en bénéficier. Les comptes 2020 ont été approuvés et rien aujourd'hui n'indique que les comptes 2021 ne seront pas aussi certifiés " ajoute l'analyste.