SOLUTIONS 30 : n'a pas publié son rapport financier annuel dans les temps (AMF)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé avoir constaté, en lien avec la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), autorité compétente au Luxembourg, que la société Solutions 30 SE, société luxembourgeoise cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, n’avait pas publié son rapport financier annuel (RFA), comprenant le rapport d’audit signé par ses commissaires aux comptes sur les états financiers, dans les quatre mois suivant la fin de son dernier exercice, comme l’impose la réglementation en vigueur.



En vue d'assurer une bonne information du marché et conformément au règlement européen sur les abus de marché, l'AMF précise avoir demandé dès le 7 mai 2021 à la société Solutions 30 SE de publier sans délai un communiqué, établi avec l'accord de ses commissaires aux comptes, informant le marché du calendrier envisagé pour la remise du rapport d'audit sur ses comptes au 31 décembre 2020 ainsi que de la nature et l'étendue des travaux restant à accomplir.



En l'absence de publication des éléments demandés, l'AMF a réitéré auprès de cet émetteur, le 17 mai 2021, sa demande de publication sans délai d'un communiqué apportant au marché les informations précitées.



Le titre du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies est suspendu depuis la clôture du 7 mai dans l'attente d'une communication du groupe, qui doit intervenir mardi 25 mai après bourse.



Solutions 30 est l'objet d'attaques depuis plusieurs mois, en particulier de la part du fonds Muddy Waters, qui l'accuse notamment de relations avec le crime organisé. Ces accusations ont provoqué une chute de l'action Solutions 30, qui a perdu plus d'un tiers de sa valeur en 6 mois.