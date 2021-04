SOLUTIONS 30 :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 7 avril 2021

SOLUTIONS 30 (-9,75% à 12,68 euros)

Les observateurs pensaient que le groupe s'était sorti des griffes du fonds activiste Muddy Waters après la publication d'un rapport le disculpant de collusion avec la mafia italienne. Las ! Dans une lettre dévoilée ce matin, Muddy Waters écrit rester à la vente sur S30. Selon lui, les lettres de Deloitte Finance ("Deloitte") et de Didier Kling Expertise & Conseil ("DK") contiennent des détails accablants sur Solutions 30, et sa manipulation de l'enquête. "En bref, ils ne font rien pour dissiper nos préoccupations concernant les liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous demandons aux autorités chargées de l'application des lois d'enquêter sur Solutions 30, ainsi que sur les personnes et les entités de son réseau", indique le fonds.