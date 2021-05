SOLUTIONS 30 : rebondit, le président du directoire monte au front

Solutions 30 serait-il atteint du phénomène du rebond du chat mort ? Le titre de la société spécialisée dans l'installation de compteurs électriques rebondit de 24% à 3,466 euros après s'être effondré de 73% lors des deux dernières séances. L'action, cible depuis un certain temps du fonds activiste Muddy Waters, n'a pas résisté à la décision du cabinet EY de ne pas valider ses comptes. Après deux jours de silence, le groupe français contre-attaque. Ce matin, au micro de BFM Business, le président du directoire a annoncé avoir besoin de "quelques mois" pour régler ses problèmes.



Gianbeppi Fortis ne compte pas baisser les bras face aux attaques "sans preuve" contre les comptes de la société lancées régulièrement par Muddy Waters.



L'homme d'affaires a également confirmé son désaccord avec le cabinet EY qui s'est dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion" sur les comptes de l'entreprise.



Gianbeppi Fortis a demandé, avec l'aide du tribunal de commerce de Bobigny, la nomination d'un médiateur qui l'aidera dans la négociation avec EY et à trouver a un nouveau commissaire aux comptes. "C'est ça que nous sommes en train de faire et nous avons juste besoin de quelques mois pour qu'on réalise ça", a détaillé le président.



En parallèle, Solutions 30 a plainte au pénal face aux soupçons de blanchiment d'argent évoqués par Muddy Waters.



Alors que l'image de marque de son groupe vacille, tout du moins en Bourse, Gianbeppi Fortis assure n'être absolument pas confronté à des départs de clients. Selon lui, "le business (de l'entreprise) est très simple" et "le contexte est bon".



Dans une note publiée hier, Genestra Equity & Bond Research affichait un certain optimisme, rappelant que le cours se retrouvait désormais plusieurs années en arrière.



Or rappelle intermédiaire, en 2017, Solutions 30 affichait alors un chiffre d'affaires de 274,5 millions d'euros pour un résultat opérationnel d'un peu plus de 20 millions.



Le broker s'interroge : "au-delà des aspects liés à la confiance vis-à-vis de la société / de son management et du besoin d'obtenir des comptes annuels justes et sincères, les écueils rencontrés par EY dans le cadre de sa procédure d'audit des comptes 2020 du groupe remettraient-ils en cause l'équivalent de 545 millions d'euros de chiffre d'affaires qui auraient disparu et un montant de 40 millions d'euros ajusté envolé ? Nous ne le pensons pas".



Pour les cœurs bien accrochés reconnaît le courtier, il conseille l'Achat Fort avec un objectif de cours... de 14,10 euros.