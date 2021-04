SOLUTIONS 30 : une enquête indépendante disculpe le groupe

Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, a rendu les conclusions de leurs travaux concernant l'ensemble des accusations portées à l'encontre de Solutions 30. Ceux-ci confirment le caractère infondé et erroné des allégations, indique la société. Les auditeurs indépendants ont également formulé des recommandations "afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes du groupe pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions".



Ainsi, après une revue approfondie des différentes accusations portées à l'encontre de Solutions 30 et après les investigations menées sur les personnes citées dans les différentes allégations, aucun élément n'a permis de confirmer un quelconque lien suspect entre Solutions 30, ou les personnes physiques et morales liées au groupe, et une quelconque organisation mafieuse.



Alexander Sator, président du conseil de surveillance de Solutions 30 a déclaré : " Solutions 30 et ses dirigeants ont fait l'objet d'accusations très graves que la mission d'audit indépendant a totalement récusées. Nous renouvelons notre entière confiance envers le management qui poursuivra l'accélération des transformations engagées depuis 2019 pour répondre à la très forte croissance de Solutions 30 et aligner le groupe avec les meilleurs standards du secteur et de l'indice SBF120. "



"Depuis sa création, Solutions 30 est une entreprise en très forte croissance, qui s'est structurée à chaque étape de développements majeurs autour de fondamentaux très solides. Depuis 2019, le groupe a entrepris d'importants chantiers de structuration autour de sa gouvernance, de son excellence opérationnelle, de son reporting financier et de sa conformité qui ont en particulier permis son admission sur le marché réglementé d'Euronext en 2020. Aujourd'hui, la nomination d'un Chief Transformation Officer au plus haut niveau de l'entreprise accélèrera ces évolutions avec le lancement d'une nouvelle étape de sa transformation".



Solutions 30 a en effet annoncé l'arrivée de Robert Ziegler en qualité de Chief Transformation Officer, membre du directoire. Il aura pour mission d'accélérer la mutation et la structuration du groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance.