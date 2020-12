SOLUTIONS 30 :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 28 décembre 2020

SOLUTIONS 30 (- 2,5% à 10,12 euros)

L'action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies semble partie pour afficher sa troisième séance d'affilée de baisse. Elle est toujours lestée par l'affaire du rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie". Après y avoir répondu, Solutions 30 a " fait le choix de ne plus faire écho aux invectives publiques, aux allégations, et aux questions biaisées ".