Rapport de gestion sur les comptes sociaux

Exercice clos le 31 décembre 2023

1. Activités Principales

La Société Solutions30 SE est l'entité de tête du Groupe Solutions30 (le Groupe) et, à ce titre, elle est au service des autres sociétés du Groupe. Solutions30 SE conçoit et développe les nouveaux services et procédures proposés aux clients du Groupe et assure l'ensemble des fonctions support, notamment informatique, finance, contrôle, juridique, pilotage opérationnel (développement des outils informatiques et systèmes de pilotage et d'optimisation des interventions).

Solutions30 SE détermine et met en œuvre la stratégie commerciale dans les différents pays où le Groupe intervient en vue de favoriser la croissance des activités, gère la veille technologique indispensable dans un environnement en perpétuel mouvement et examine pour elle ou pour ses filiales les opportunités de croissance externe. La Société, par l'intermédiaire de ces succursales, réalise des prestations de services aux clients dans certains pays.

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des services multi-techniques de proximité. Il intervient sur des marchés structurellement porteurs, dont la croissance est soutenue par les grandes tendances structurelles : la transformation numérique et la transition énergétique. Fort d'un modèle économique scalable et rentable, et d'atouts concurrentiels solides, le Groupe connaît une croissance dynamique. Son chiffre d'affaires est passé de 904,6 MEUR en 2022 à 1 057,0 MEUR, soit une croissance de 16,8 % (16,5 % en organique).

L'activité et les résultats du Groupe sont commentés dans le chapitre 5.1 du Rapport Annuel 2023 publié sur le site web de la Société.

2. Activité supplémentaire et développement

Au cours de l'année sous revue, la Société a déclaré un chiffre d'affaires de 368,7 MEUR, principalement réalisé via sa succursale française à travers la fourniture de services d'installation et de maintenance d'équipements digitaux. Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 montre un bénéfice de 18,9 MEUR comme indiqué ci-dessous.

3. Acquisition d'actions propres

Au cours de l'année 2023, la Société n'a pas acheté ses propres actions.

4. Activité financière

Les comptes annuels ont été préparés conformément aux principes comptables en vigueur au Luxembourg.

5. Structure du capital et actionnariat

Les détails de la structure du capital et des principaux actionnaires de la Société se trouvent aux sections 7.3 et 7.4 du Rapport Annuel 2023 publié sur le site web de la Société.