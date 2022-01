Solutions 30 : Chiffre d'affaires de l'exercice 2021

Une excellente dynamique commerciale dans le reste de l'Europe, avec une croissance de plus en plus soutenue et des opportunités qui se multiplient, portées par des plans de relance sans précédent. Le Benelux et les autres pays tirent désormais la croissance du Groupe, avec des chiffres d'affaires en hausse respectivement de 17,5% et 28,6%.

L'activité Télécom affiche un chiffre d'affaires de 79,4 M€ au 4ème trimestre 2021, en retrait de 32% par rapport à 2020 et de 360,2 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2021, en repli de 4%. Le déploiement du réseau FTTH a atteint un pic sur la première moitié d'exercice et le 2nd semestre a connu une baisse des investissements sur cette activité qui, en 2020, représentait 23% du chiffre d'affaires Télécom de Solutions 30 en France. Dans le même temps, le rythme des raccordements de nouveaux abonnés s'est normalisé, après une véritable explosion de la demande au 2ème semestre 2020, liée au télétravail. Ces deux éléments de marché ne sont encore que partiellement compensés par les activités de maintenance et cette tendance défavorable est accentuée par les effets de la 5ème vague de Covid qui ont perturbé l'organisation des équipes de terrain en fin d'exercice.

Le chiffre d'affaires de l'activité Énergie atteint 16,8 M€ au 4ème trimestre 2021, en retrait de 34% par rapport à la même période de 2020. Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est de 80,9 M€ en repli de 8%. L'activité Énergie présente des relais de croissance importants face à la fin attendue des déploiements de compteurs électriques communicants en France. Cependant, la montée en puissance des nouveaux segments de marché est retardée par les problèmes d'approvisionnement actuels. Cela concerne en particulier l'installation de bornes de recharge pour véhicules électrique et les activités relatives aux énergies renouvelables.

L'activité IT enregistre quant à elle un chiffre d'affaires de 12,6 M€ sur la période en croissance de 18% par rapport au 4ème trimestre 2020, tandis que les activités Sécurité et Retail réalisent un chiffre d'affaires de 7,0 M€ contre 5,9 M€ (+19%) un an plus tôt.

Une croissance soutenue au Benelux, qui s'affirme comme 2ème territoire d'expansion du Groupe

Le chiffre d'affaires de l'exercice est en croissance de 17,5% (14,0% en organique) au Benelux pour atteindre 160,1 M€. La croissance s'est accélérée tout au long de l'exercice et atteint 26,8% (24,9% en organique) au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 45,9 M€.

L'activité Télécom ressort en croissance purement organique de 16% et génère un chiffre d'affaires de 33,3 M€ sur le trimestre, et de 119,8 M€ sur l'exercice, en croissance de 10%. Le déploiement des contrats signés dans le marché du très haut-débit commence à contribuer au chiffre d'affaires du Groupe.

Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité Énergie s'établit à 8,6 M€, contre 2,4 M€ un an plus tôt, en hausse de 257% (226% en organique). Cette croissance est essentiellement portée par le déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius. Cette activité a débuté au 1er trimestre 2020 et atteint désormais son rythme de croisière. Pour l'ensemble de l'exercice, Solutions 30 enregistre un triplement de son chiffre d'affaires dans l'Energie à 24,6 M€.

Dans l'IT, le chiffre d'affaires s'élève à 8,8 M€ sur l'exercice 2021, contre 9,4 M€ un an plus tôt et à 2,2 M€ sur le seul 4ème trimestre contre 2,6 M€ un an plus tôt. Le chiffre d'affaires des activités Retail et Sécurité s'établit à 1,7 M€ sur le trimestre et à 6,9 M€ sur l'exercice.

Une dynamique positive dans les autres pays

Dans l'ensemble des autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 206,1 M€ sur l'exercice, soit une croissance de 28,6% (15,5% en organique) par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 s'inscrit en hausse de +29,6% (+17,9% en organique) par rapport à 2020 pour s'établir à 58,6 M€.

En Allemagne, le chiffre d'affaires s'élève à 16,3 M€ sur le 4ème trimestre 2021 contre 17,6 M€ en 2020, et à 63,0 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2021, contre 67,2 M€ un an plus tôt. Le Pays a lancé de nombreuses initiatives pour l'amélioration des infrastructures très haut-débit et la réorganisation mise en œuvre par Solutions 30 pour capter la croissance attendue dans ce secteur devrait progressivement porter ses fruits dans la deuxième moitié de 2022.

