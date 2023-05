Solutions 30 : Document AMF CP. 2023DD911466

2023DD911466 23 mai 2023

FR0013379484 - DD166772

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gianbeppi Fortis, Chairman of the Management Board, CEO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOLUTIONS 30 SE

LEI : 2221003G8BRH3CPABK72

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : acquisition by effect of law of all shares owned before by a personal holding which was liquidated

NATURE DE LA TRANSACTION : acquisition by effect of law of all shares owned before by a personal holding which was liquidated

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013379484

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 17 323 240.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 17 323 240.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 mai 2023