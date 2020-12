Solutions 30 : Interview d'Angelo Zito

La semaine dernière, l'action cotée à la Bourse de Paris a perdu le quart de sa valeur en deux séances, soit près de 500 M€, avant d'être suspendue de cotation vendredi à l'ouverture, à la demande à la direction. Pour tenter d'en savoir plus, nous avons contacté les protagonistes des deux camps. Pour l'heure, nos questions à celui qui se qualifie de lanceur d'alerte n'ont pas reçu de réponses. Nous avons aussi proposé à Angelo Zito de s'exprimer. Cet expert-comptable luxembourgeois ayant travaillé pour Solutions 30 est présenté dans le rapport comme un lien entre l'entreprise et la mafia Italienne. Il a accepté de nous répondre pour tenter de dissiper plusieurs zones d'ombre.

Cette interview constitue un témoignage d’une des parties prenantes de l’affaire et non une analyse de la rédaction de Zonebourse. Elle a été montée à partir d'une version plus longue, sans en dénaturer la teneur.

Ce matin, Solutions 30 a annoncé la saisine de l'AMF et le dépôt d'une plainte pour diffusion d’informations fausses et trompeuses. "Depuis quelques jours, Solutions 30 fait l’objet d’une campagne de déstabilisation via l’utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux. Cette campagne s’appuie notamment sur la diffusion d’un prétendu rapport, anonyme de surcroit, circulant à l’étranger et désormais relayé en France là où la société est cotée", indique l'entreprise, qui a mis en place un lien vers une série de questions réponses sur les éléments du rapport, pour l'heure en anglais.

Le rapport original, mis en ligne par Zonebourse le lendemain de la première séance de chute du titre, est disponible ici. Il circulait manifestement depuis quelques temps déjà dans les milieux financiers.