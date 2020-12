Solutions 30 : La cotation de Solutions 30 reprendra mardi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services d'assistance numérique Solutions 30 a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre mardi à la Bourse de Paris, selon un communiqué publié lundi soir.

La négociation des actions Solutions 30 avait été suspendue vendredi à la suite de ce que la société qualifie de "campagne de déstabilisation via l'utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux". Plus tôt dans la journée, le groupe avait indiqué avoir alerté l'Autorité des marchés financiers (AMF) et porté plainte pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Solutions 30 estime être la cible de "tentatives de déstabilisation" depuis la diffusion d'un rapport anonyme d'une centaine de pages l'accusant de diverses fraudes, notamment en étant impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment.

La circulation active de ce rapport sur le marché depuis la semaine dernière a provoqué une chute de 19% du cours de Bourse de Solutions 30 mercredi dernier. L'action a également reflué de 8,9% jeudi, avant que l'ex-PC 30 ne demande vendredi à Euronext de suspendre la cotation de ses actions.

Le fonds d'investissement activiste Muddy Waters, qui a ouvert en 2019 une position courte nette vendeuse sur Solutions 30, a de son côté demandé à l'entreprise de s'expliquer sur ces accusations.

