Solutions 30 : Muddy Waters alerte sur de nouvelles suspicions de blanchiment d'argent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement américain Muddy Waters a adressé mercredi une nouvelle lettre à Solutions 30, dans laquelle il demande au président du directoire Gianbeppi Fortis d'expliquer les liens entre le fournisseur de services d'assistance numérique et certaines entités suspectées de blanchiment d'argent.

Le fonds activiste, qui détient toujours une position courte nette vendeuse sur Solutions 30, explique dans sa lettre que l'ex-PC30 détenait une participation minoritaire dans une entreprise, Remote 30 Eastern Europe, dont les comptes bancaires ont été fermés l'an passé pour suspicion de blanchiment d'argent.

Au 20 janvier 2021, Muddy Waters vendait à découvert 0,59% du capital de Solutions 30, contre 0,65% au 28 juillet 2020, selon des déclarations transmises à l'autorité des marchés financiers.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Solutions 30 n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Muddy Waters avait déjà publié une lettre lundi, dans laquelle il indiquait estimer que les accusations anonymes de fraudes portées fin 2020 contre l'ex-PC 30 étaient probablement fondées. En réaction, le cours de Bourse de Solutions 30 s'était effondré de 21,9%.

En décembre dernier, la large diffusion d'un rapport anonyme selon lequel Solutions 30 serait notamment impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent, avait provoqué une chute d'environ 50% de son cours de Bourse. A l'époque, le groupe avait pourtant apporté une réponse jugée "probante" par les analystes à l'ensemble des accusations formulées dans ce document d'une centaine de pages.

"Les réponses apportées par Solutions 30 contiennent des faits supposés que nous estimons inexacts et omettent des faits qui, selon nous, devraient être divulgués pour éviter d'induire les investisseurs en erreur", avait pour sa part estimé Muddy Waters dans une première lettre adressée à Gianbeppi Fortis.

Audit en cours

Depuis ces attaques, Solutions 30 a mandaté les cabinets Deloitte et Didier Kling pour diriger un audit devant lui permettre de répondre aux accusations visant sa comptabilité, sa gouvernance et sa réputation.

"L'audit comptable est mené par un cabinet qui n'a pas la portée mondiale que nous estimons nécessaire pour un examen crédible (Didier Kling, ndlr), tandis que Deloitte a été engagé pour examiner la gouvernance et la réputation", avait déploré Muddy Waters lundi. Pour le fonds d'investissement, il s'agit là d'une tentative de manipulation des perceptions des investisseurs.

"Deloitte, qui dirige cette mission et s'appuie sur Didier Kling Expertises et Conseil pour la partie comptabilité, audite l'ensemble des allégations soulevées et mène toutes les investigations nécessaires", avait déclaré Solutions 30 lundi. Les conclusions de cet audit "seront communiquées à la fin des travaux", avait ajouté l'ex-PC30, qui continue d'exécuter sa stratégie, sans avoir constaté "d'impact sur son activité".

Mardi soir, Solutions 30 a confirmé être confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance rentable en 2021, après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 814,7 millions d'euros l'an passé, en progression de 19,4% par rapport à 2019.

