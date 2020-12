Solutions 30 : Muddy Waters demande à la société de s'expliquer sur certains sujets

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement américain Muddy Waters a demandé vendredi à Solutions 30 de s'expliquer sur un certain nombre de sujets relatifs aux accusations anonymes de fraudes portées contre le fournisseur de services d'assistance numérique.

La diffusion d'un rapport selon lequel Solutions 30 serait notamment impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent, a provoqué une chute de 18,7% de son cours de Bourse mercredi. L'action a également reflué de 8,9% jeudi, bien que Solutions 30 ait apporté une réponse jugée "probante" par Oddo BHF à l'ensemble des accusations formulées dans ce document d'une centaine de pages.

"Les réponses apportées par Solutions 30 contiennent des faits supposés que nous estimons inexacts et omettent des faits qui, selon nous, devraient être divulgués pour éviter d'induire les investisseurs en erreur", estime vendredi Muddy Waters dans une lettre signée par Carson Block, qui dirige et a fondé le fonds activiste, adressée à Gianeppi Fortis, le président du directoire et cofondateur de Solutions 30.

Dans cette missive, que l'agence Agefi-Dow Jones a pu consulter, Muddy Waters demande aux dirigeants de Solutions 30 de répondre à cinq questions, portant notamment sur les liens entre la société basée au Luxembourg et Angelo Zito, un Italien cité dans des affaires judiciaires en lien avec la mafia.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Solutions 30 n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

December 11, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)