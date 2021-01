Solutions 30 : Muddy Waters estime que les accusations de fraude sont probablement fondées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement américain Muddy Waters, qui détient toujours une position courte nette vendeuse sur Solutions 30, a estimé lundi que les accusations anonymes de fraudes portées fin 2020 contre le fournisseur de services d'assistance numérique étaient probablement fondées.

"Les accusations de fraude et blanchiment d'argent portées par le rapport anonyme pointent probablement, a minima, dans la bonne direction, voire sont correctes dans certains cas", a indiqué Muddy Waters dans une lettre ouverte adressée à Gianbeppi Fortis, le président du directoire et cofondateur de Solutions 30.

"Nous estimons que Solutions 30 manipule ses comptes pour gonfler de manière artificielle sa croissance organique et sa rentabilité" et que "sa comptabilité est très agressive et trompeuse", a ajouté le fonds activiste dirigé par Carson Block.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Solutions 30 n'étaient pas en mesure d'apporter de commentaires dans l'immédiat.

En décembre dernier, la large diffusion d'un rapport anonyme selon lequel Solutions 30 serait notamment impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent, avait provoqué une chute d'environ 50% de son cours de Bourse. A l'époque, le groupe avait pourtant apporté une réponse jugée "probante" par les analystes à l'ensemble des accusations formulées dans ce document d'une centaine de pages.

"Les réponses apportées par Solutions 30 contiennent des faits supposés que nous estimons inexacts et omettent des faits qui, selon nous, devraient être divulgués pour éviter d'induire les investisseurs en erreur", avait pour sa part estimé Muddy Waters dans une première lettre adressée à Gianbeppi Fortis.

Depuis ces attaques, Solutions 30 a mandaté les cabinets Deloitte et Didier Kling pour diriger un audit devant lui permettre de répondre aux accusations visant sa comptabilité, sa gouvernance et sa réputation.

"L'audit comptable est mené par un cabinet qui n'a pas la portée mondiale que nous estimons nécessaire pour un examen crédible (Didier Kling, ndlr), tandis que Deloitte a été engagé pour examiner la gouvernance et la réputation", a déploré Muddy Waters lundi. Pour le fonds d'investissement, il s'agit là d'une tentative de manipulation des perceptions des investisseurs.

