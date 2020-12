Solutions 30 SE : la société communique

Le communiqué in extenso

"La société Solutions 30 est l’objet d’une tentative de déstabilisation depuis plusieurs jours, partie d’un prétendu rapport publié sous couvert d’anonymat puis relayé publiquement, à plusieurs reprises, par un fonds activiste. Ce dernier, qui parie sur la baisse du titre Solutions 30 depuis plus d’un an est largement bénéficiaire des manœuvres en cours.

Aujourd’hui, le cours de bourse de Solutions 30, ne reflète plus ni les fondamentaux, ni la réalité opérationnelle de l’une des plus belles ETI européennes qui compte 7 000 collaborateurs salariés et 4000 sous-traitants en Europe dont les deux tiers en France.

Dans ce contexte, la société, comme toujours, continuera de mettre en œuvre une communication financière transparente et sincère, en privilégiant le dialogue direct et régulier avec ses investisseurs, mais fait le choix de ne plus faire écho aux invectives publiques, aux allégations, et aux questions biaisées. Toute son énergie est plus que jamais tournée vers l’engagement de ses équipes, la satisfaction des importants besoins de ses clients et la poursuite de son développement.

Les méthodes de certains de ces fonds activistes ont fait l’objet récemment de rapports et de consultations de place pointant leurs dérives excessives et nuisibles et préconisant la mise en place de règles claires. Solutions 30 appelle à la mise en œuvre rapide de ces règles".