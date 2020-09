Solutions 30 : UNIT-T PRÉ-SELECTIONNÉ EN TANT QUE PARTENAIRE PRINCIPAL DU DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS INTELLIGENTS EN FLANDRE (BELGIQUE)

UNIT-T PRÉ-SELECTIONNÉ EN TANT QUE PARTENAIRE PRINCIPAL DU DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS INTELLIGENTS EN FLANDRE (BELGIQUE)

Unit-T aborde en position favorable la dernière étape du processus de sélection des prestataires qui assureront les déploiements en Flandre, en vue de la signature d’un contrat définitif au 4ème trimestre 2020

Unit-T, filiale à 70% de Solutions 30, et Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand, entament la dernière phase de négociations afin de préparer le déploiement des compteurs intelligents en Flandre. A l’issue du processus de pré-sélection, Unit-T est bien positionnée pour obtenir une large part de ce marché qui sera alloué de façon ferme au plus tard mi-novembre.

Fluvius, gestionnaire de réseau pour la région flamande en Belgique, entend déployer un peu plus de 4,3 millions de compteurs intelligents, et ainsi procéder au remplacement de 80% de son parc installé dans les quatre années à venir. Ce projet concerne à la fois des compteurs d’électricité et de gaz.

La capacité démontrée de Unit-T à délivrer des services de proximité auprès des particuliers, directement dans leur foyer, et la large expérience de Solutions 30 en matière de déploiement de compteurs intelligents, acquise dans plusieurs pays européens, semblent avoir été des critères décisifs dans la pré-sélection de Unit-T.

Unit-T entre donc dans l’étape finale de négociations qui, si elle aboutit favorablement, ouvrira la voie à la phase de réalisation. Dans cette dernière étape, Unit-T va devoir affiner son offre et proposer un plan d’actions incluant la préparation de toutes les procédures opérationnelles, afin que les déploiements puissent débuter à compter de mars 2021. Les informations chiffrées relatives à ces contrats seront communiquées dès signature de ces derniers.

La sélection de Unit-T en tant que partenaire principal de ce projet permettrait à Solutions 30 de réaffirmer sa capacité à dupliquer son modèle français partout où il est présent et soulignerait la pertinence du modèle de « vested outsourcing » mis en œuvre au Benelux au travers de Unit-T.

« Deux ans après la création de Unit-T, l’excellent parcours réalisé jusqu’à aujourd’hui dans ce processus d’appel d’offres apporte la preuve que le modèle économique de cette joint-venture est un vrai modèle gagnant-gagnant, non seulement pour les deux partenaires associés mais aussi pour leurs équipes, leurs clients, et toutes leurs parties-prenantes, » conclut Ton Bosters, Président Directeur Général de Unit-T.

