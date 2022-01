Solutions 30 accuse une baisse de 10,9% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services d'assistance numérique Solutions 30 a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse au quatrième trimestre, pénalisé par une forte contraction de ses activités en France.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 220,3 millions d'euros, en repli de 8,4% sur un an. A taux de change et périmètre constants, il a reculé de 10,9%.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 6,7%, à 873,8 millions d'euros. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 922,5 millions d'euros.

Le groupe avait indiqué lors de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre qu'il anticipait une croissance d'environ 10% sur l'ensemble de l'année, en données publiées.

Au quatrième trimestre, l'activité du groupe s'est fortement contractée en France où ses ventes sont ressorties à 115,8 millions d'euros, en repli de 27,2% sur un an. "Le déploiement du réseau FTTH [fibre optique, ndlr] a atteint un pic sur la première moitié d'exercice et le second semestre a connu une baisse des investissements sur cette activité", a expliqué Solutions 30.

Par ailleurs, "les relais de croissance (transition énergétique, 5G) montent en charge moins rapidement que prévu en raison notamment des tensions sur les chaînes d'approvisionnement". Ces vents contraires ont été accentués par les effets de la cinquième vague de Covid qui ont perturbé l'organisation des équipes de terrain en fin d'exercice, a également indiqué le groupe.

L'activité a en revanche progressé dans le reste de l'Europe. "Le Benelux et les autres pays tirent désormais la croissance du groupe, avec des chiffres d'affaires en hausse respectivement de 17,5% et 28,6%" en 2021, a souligné Solutions 30. "Dans le contexte actuel, ces tendances devraient se confirmer à court terme, en attendant que le rythme des approvisionnements se normalise et permette aux activités de revenir à leur croissance nominale", a-t-il précisé

Compte tenu de la contraction de l'activité en France et de la poursuite des montées en charge au Benelux, en Italie et au Royaume-Uni, la marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour l'année 2021 s'inscrira en légère baisse par rapport celle du premier semestre (11,2%), a ajouté l'entreprise.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2022 12:37 ET (17:37 GMT)