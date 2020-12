Solutions 30 : acquisition de 100% de Comvergent

Le groupe annonce avoir signé ce jour l'acquisition de 100% de la société Comvergent Holdings Limited.



En 2019, Comvergent réalisait un chiffre d'affaires proche de 17,5 ME. La société sera intégralement consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er décembre 2020.



Comvergent a développé une gamme de services multi-techniques dédiés au déploiement et à la maintenance de réseaux sans fil. Basée à proximité de Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre, la société intervient dans l'ensemble du Royaume-Uni.



