Solutions 30 : annonce de nouvelles procédures de gestion et contrôle pour la fin d'année

PARIS, 27 juillet (Reuters) - La société Solutions 30 , dont l'action a chuté cette année en raison de préoccupations liées à des questions de gouvernance, a dit mardi viser la mise en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle au dernier trimestre 2021.

Le spécialiste de l'installation de compteurs électriques, dont le siège est au Luxembourg et le titre coté à Paris, a fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en hausse de 22,9% sur un an, à 216 millions d'euros.

"Solutions 30 poursuit son plan de progrès et a engagé au début du mois de juillet un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, avec pour objectif d’avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle au dernier trimestre 2021", a dit la société dans un communiqué.

"Ce plan va permettre au groupe de se renforcer pour poursuivre une stratégie de développement soutenu et durable, et continuer à capter les opportunités de croissance sur des marchés européens en plein essor", a-t-elle assuré.

Solutions 30, qui a subi des attaques du fonds activiste Muddy Waters et dénonce des attaques sans preuve contre ses comptes, avait annoncé fin mai la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'année 2020, réclamé par l'Autorité des marchés financiers (AMF), sans pouvoir obtenir de certification, le cabinet d'audit EY ayant indiqué son "impossibilité d'exprimer une opinion".

Le groupe, qui a annoncé fin juin avoir sélectionné un nouveau cabinet d'audit, a réfuté la conclusion d'EY selon laquelle des "anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus".

Solutions 30 est connu notamment en France pour l'installation des compteurs Linky et le raccordement des particuliers aux réseaux de fibre optique. (Reportage Sudip Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)