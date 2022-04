Solutions 30 : confirme ses objectifs 2022 malgré un début d'année en repli

Solutions 30 a publié un bénéfice net, part du groupe, de 21,5 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2021, en repli de 37,7% sur un an. Le résultat opérationnel a quant lui chuté de 73% à 12,9 millions, quant le chiffre d'affaires a progressé de 6,7% à 874 millions d'euros. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies invoque les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement ainsi que l'impact des variants au covid-19 sur l'absentéisme pour justifier sa performance.



Pour le premier trimestre, l'activité se situe 1,1% en-dessous de ce qu'elle fut il y a un an, avec des revenus qui ont reculé à 222,7 millions d'euros. Malgré tout, Solutions 30 a confirmé son objectif de croissance rentable en 2022 avec une accélération au second semestre.