Solutions 30 : confirme ses perspectives de croissance rentable après un T4 record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services d'assistance numérique Solutions 30 a confirmé mardi être confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance rentable en 2021, après avoir enregistré une forte croissance de ses ventes au quatrième trimestre de l'année écoulée.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 238,3 millions d'euros au cours du dernier trimestre 2020, soit une hausse de 20,3% par rapport à la même période en 2019, la croissance organique s'élevant à 17%.

Les ventes réalisées sur la période ont marqué "un nouveau record d'activité", a souligné le groupe dans un communiqué, précisant que "les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 59% de l'activité".

Sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Solutions 30 s'est élevé à 814,7 millions d'euros, en progression de 19,4% par rapport à 2019.

"Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, Solutions 30 a prouvé, tout au long de cet exercice, la résilience de son modèle économique, sa flexibilité opérationnelle et financière, ainsi que sa capacité à capter de nouvelles opportunités, en particulier dans le domaine des télécommunications", a commenté le groupe.

A propos de 2021, Solutions a évoqué des "perspectives de croissance rentable confirmées", le groupe indiquant qu'il commençait l'exercice 2021 "avec confiance et sérénité, déterminé à poursuivre sa trajectoire de développement équilibrée, entre croissance organique et croissance externe".

"Les mesures de soutien au déploiement de réseaux très haut débit et à l'essor de la mobilité électrique, les annonces dans le domaine de la fibre en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Angleterre, et le déploiement attendu des réseaux mobiles de nouvelle génération, soutiennent le développement du groupe, qui se rapproche de son objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires", a ajouté Solutions 30.

Face aux allégations répétées de fraude dont elle fait l'objet depuis la fin de l'année 2020, la société a rappelé qu'elle avait mandaté le cabinet Deloitte "pour la réalisation d'un audit approfondi, conduit avec l'appui des équipes très expérimentées de Didier Kling Expertises et Conseil".

Ces auditeurs indépendants "continuent de mener leurs travaux en toute indépendance et leurs conclusions seront communiquées au marché dès qu'elles seront disponibles", a précisé Solutions 30.

Par ailleurs, l'entreprise a tenu mardi à rappeler plusieurs éléments fondamentaux de son modèle économique face aux accusations portées à son encontre, qui ont fait chuter son cours de Bourse au cours des dernières semaines.

"Le groupe réalise 95,6% de son chiffre d'affaires avec des grands comptes internationaux", a notamment rappelé la société, soulignant qu'elle "connai[ssait] un développement rapide".

Sur la transparence de ses informations bancaires, l'entreprise a indiqué que sa trésorerie brute de 151,8 millions d'euros à fin juin 2020 était "détenue à 99,99% sur les comptes bancaires des entités européennes du groupe et dans des banques de premier plan".

De plus, "la productivité du groupe s'appuie sur la très grande digitalisation de ses process et la maximisation des économies d'échelle provenant de la mutualisation des besoins de ses clients", a souligné Solutions 30.

L'action Solutions 30 a chuté de 21,9% lundi, après que le fonds d'investissement américain Muddy Waters a estimé que les accusations anonymes de fraudes portées fin 2020 contre le fournisseur de services d'assistance numérique étaient probablement fondées. Le titre a repris 1,1% mardi, à 10,7 euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93 ; fberthon@agefi.fr ed: LBO

January 26, 2021