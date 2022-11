Solutions 30 confirme travailler sur un projet d'offre de reprise d'actifs de Scopelec

Solutions 30 indique avoir déposé début novembre une première offre de reprise de certains actifs de Scopelec, et confirme travailler actuellement sur un nouveau projet d’offre améliorée.

Solutions 30 entend proposer une solution de reprise solide et pérenne. Pour le Groupe Solutions 30, déjà présent dans de nombreuses régions de France à travers un maillage dense et fort de nombreux contrats à la fois dans les télécoms et dans des activités relais de croissance comme les énergies renouvelables et les bornes de recharge pour véhicules électriques, l’intégration de certains actifs de Scopelec permettrait de consolider sa base de développement et d’offrir de nouvelles perspectives aux salariés de Scopelec.

L’offre de Solutions 30 est complémentaire de celle d’autres candidats-repreneurs.

Cette offre de reprise élargie sera soumise à l’approbation du Tribunal de Commerce de Lyon qui désignera le (ou les) repreneur(s) et, le cas échéant, à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de

107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

