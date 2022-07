Solutions 30 : coopération étendue avec Orange Pologne à la zone de Varsovie

Solutions 30 a été sélectionné par Orange Pologne dans le cadre de l’attribution d’un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de services d'installation et de maintenance du réseau cuivre et FTTH dans l'ensemble de la zone de Varsovie. Solutions 30 interviendra dans cette zone, " la plus dense et la plus porteuse de Pologne ", à compter du 1er novembre 2022.



" Ce contrat, renforce notre partenariat avec Orange pour la maintenance des installations des clients existants et l'accompagnement du déploiement du réseau fibre optique et nous positionne sur des activités stratégiques ", a déclaré Wojciech Pomykala, Directeur Général de Solutions 30 Pologne.