Solutions 30 : dans le vert avec une note de broker

Solutions 30 avance de plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, avec le soutien de Berenberg qui réaffirme son conseil 'achat' sur le titre du groupe de solutions pour nouvelles technologies, avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 21,50 euros.



'Le ton de la direction est resté très positif, mettant en lumière une bonne activité actuelle et des opportunités de croissance supplémentaire en 2021-22', rapporte le broker allemand après des discussions avec elle.



Berenberg pointe aussi l'annonce par Solutions 30 de l'acquisition de Comvergent qui formalise son entrée au Royaume Uni, acquisition qui pourrait 'ne pas être la dernière annoncée en 2020' et l'amène à réviser ses estimations pour le groupe.



