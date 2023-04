Solutions 30 décroche : les résultats trimestriels sont plus mauvais que prévu

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Solutions 30 dévisse de 15,95% à 1,87 euro au lendemain de la présentation de comptes plus dégradés que prévu. Le groupe a essuyé une perte nette, part du groupe, de 50,1 millions d’euros en 2022 contre un bénéfice net de 21,5 millions d’euros en 2021. TP Icap Midcap anticipait une perte plus limitée de 14,5 millions d’euros.



Pénalisé par la baisse des profits en France, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a vu son Ebitda ajusté tomber à 46,7 millions d'euros contre 82,4 millions d'euros en 2021.



La France a supporté " un secteur Télécoms difficile, les surcoûts de la transition dans le Sud Est (-20,9 millions) et des adaptations de structure sur Linky (-10 millions), explique TP Icap Midcap.



Solutions 30 affiche ainsi une marge de 5,2% contre 9,4% sur l'exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 904,6 millions d'euros, en progression de 3,5%, dont +1,4% en organique.



Le groupe affiche une trésorerie nette de dette bancaire de 54 millions d'euros à fin décembre 2022, contre 52,3 millions d'euros à fin décembre 2021.



" Le groupe ambitionne désormais de franchir le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023 " a confirmé Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30. Il anticipe une croissance à deux chiffres cette année, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.



" Après un exercice 2022 très décevant, le scénario d'un retour à la normale progressif des performances du groupe devrait se concrétiser sur 2023 et permettre un rebond pérenne du titre ", prévoit TP Icap Midcap.



Solutions 30 vise enfin un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros à moyen terme.