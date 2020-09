Solutions 30 : entrée au SBF 120 le 18 septembre

11/09/2020 | 07:44

Le groupe de solutions pour nouvelles technologies Solutions 30 annonce rejoindre les indices SBF 120 et CAC Mid 60, sur décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris qui sera effective le 18 septembre à la clôture des marchés.



Le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Le 23 juillet dernier, Solutions 30 a rejoint Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard d'euros.



'Ce parcours boursier reflète les performances opérationnelles de Solutions 30 qui, positionné sur des marchés solides et durablement porteurs, poursuit une stratégie alliant croissance forte et rentabilité', commente la société.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.