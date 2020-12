Solutions 30 : le cours suspendu en attendant des éclaircissements

La société avait déjà subi des assauts en 2019, d'abord de la part du fonds spéculatif Muddy Waters, qui avait pris une position à la vente sur le dossier sans vraiment argumenter sa décision, contrairement à ses pratiques habituelles. Quelques semaines plus tard, le Financial Times, via son blog Alphaville, avait aussi émis des doutes sur certaines pratiques comptables de l'entreprise. Des attaques pourtant sans lendemain, qui avaient certes pesé à court terme sur les cotations, mais qui n'avaient pas empêché l'action de repartir de l'avant jusqu'à toucher des pics en 2020. Entre-temps, le management avait adopté un certain nombre de mesures destinées à rassurer les investisseurs, notamment un transfert du marché régulé Euronext Growth vers le marché réglementé Euronext Paris, bien plus exigeant en matière de transparence et de fiabilité de l'information financière.

L'action Solutions 30 décrochait déjà lourdement mercredi quand nous avons révélé l'existence du rapport. Le titre a continué à reculer hier. Nous avons pris la décision de publier l'intégralité du rapport dans un souci de transparence, dans la mesure où il avait manifestement déjà été largement diffusé dans la communauté financière. Pas jusque chez Muddy Waters toutefois, qui a fait savoir hier dans un communiqué diffusé sur Twitter avoir pris connaissance de son contenu sur Zonebourse. Le fonds de Carson Block en a profité pour demander quelques éclaircissements au PDG de Solutions 30, "dans l'intérêt de tous les actionnaires pour la transparence qu'ils apporteraient". Il affirme aussi à bon entendeur ne pas être l'auteur du rapport et ne pas en avoir eu vent jusqu'ici, tout en confirmant être toujours vendeur à découvert de Solutions 30.

La suspension de cours va donner l'occasion à l'entreprise de communiquer plus largement sur cette affaire. Solutions 30 a déjà publié deux documents pour répondre à certains éléments du rapport. Le premier le 9 décembre et le second, plus étoffé, le 11. L'AMF a aussi été saisie.