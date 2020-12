Solutions 30 : le rapport qui a provoqué la chute

Vous retrouverez donc via ce lien le fameux rapport, qui mélange des commentaires et des copies de documents. Il s'agit de données brutes dont la vérification prendra du temps.

La société est à nouveau sur le pied de guerre pour se défendre, ce qu'elle a commencé à faire dès hier soir dans un communiqué dont nous vous avons livré la teneur ici. Elle devrait à nouveau communiquer aujourd'hui pour apporter des éléments additionnels.

On se souvient que Solutions 30 avait été secouée en 2019 par deux événements. D'abord, la prise d'une position de vente à découvert par Muddy Waters, qui n'avait toutefois pas publié de rapport pour expliquer sa décision. Puis deux articles du Financial Times, qui remettaient en cause la fiabilité des comptes. Depuis ces deux événements, l'action est remontée en flèche.