Solutions 30 : A suivre aujourd'hui

Solutions 30 annonce que lors du Comité d’Audit qui s’est tenu le 20 mai 2021, son réviseur, EY, l'a informé ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020, sans toutefois remettre son rapport définitif qui intègre le fondement de cette impossibilité d’exprimer une opinion. A l’heure de diffusion de ce communiqué, le rapport d’audit définitif n’est pas disponible. Dans cette attente, le Conseil de Surveillance du 20 mai 2021 déclare avoir pris acte de la position d’EY.



Il a toutefois confirmé les principaux agrégats financiers 2020, déjà communiqués le 28 avril, d'un chiffre d'affaires 2020 de 819,3 millions d'euros (+18%) d'un EBITDA de 106,5 millions d'euros et d'un excédent net de trésorerie de 59,2 millions d'euros.



Face aux éventuelles conséquences de cette absence d'opinion, le groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s'assurer du soutien de ses partenaires. La société examine la possibilité de nommer un nouveau réviseur d'entreprise.



En parallèle, Solutions 30 a engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d'activer la recherche d'actionnaire(s) de référence. Le projet, que la société n'entend pas commenter en dehors de ses obligations légales, pourrait aller jusqu'à un retrait de cote.



Malgré l'absence de rapport financier annuel et de calendrier précis de sa publication, la société a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre à compter du lundi 24 mai, à l'ouverture de la séance.