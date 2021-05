Solutions 30 : MASMOVIL CHOISIT SOLUTIONS 30 DANS TROIS NOUVELLES REGIONS EN ESPAGNE

MASMOVIL, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Espagne et au Portugal, confie à Solutions 30 un nouveau contrat pour l’installation et la maintenance de ses abonnés haut et très haut débit en Espagne.

A travers ce partenariat, MASMOVIL renforce la gestion de son service client dans les régions de Catalogne, d'Aragon et de Galice. Ce nouveau contrat, d’une valeur de

80 M€ sur 4 ans, représente une augmentation de 30% des volumes confiés par l’opérateur à Solutions 30 dans la péninsule ibérique. Quatrième acteur en Espagne, MASMOVIL fournit des services de téléphonie fixe, mobile et d'Internet à haut et très haut débit à travers ses principales marques : Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Hits Mobile Lebara et Llamay.

Julian González, directeur des achats de MASMOVIL, commente « Solutions 30 est un partenaire de longue date qui a démontré la grande qualité de ses services et son engagement fort vis-à-vis de nos clients. C’est pour cette raison que nous les avons choisis pour déployer nos solutions dans ces nouvelles régions. »

Pablo San José, VP Solutions Télécom – Solutions 30 Espagne, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes très heureux de la confiance que nous témoigne MASMOVIL. Fort d’un maillage territorial de plus en plus dense dans la péninsule ibérique et d’une plateforme logicielle unique pour la gestion des équipes et l'optimisation des interventions, nous entendons continuer avec réactivité et efficacité à déployer des services qui contribueront à la très forte croissance de l’entreprise dans ces nouvelles régions. »

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, la Pologne et le Royaume-Uni. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de

107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

