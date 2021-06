Solutions 30 : l'AG approuve les comptes 2020 et le choix de PKF comme nouveau réviseur

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires de Solutions 30 ont approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que nouveau réviseur d'entreprise, lors de l'assemblée générale (AG) du fournisseur de services aux opérateurs de télécoms et d'énergie organisée ce mercredi.

A la Bourse de Paris, l'action Solutions 30 accélère de 6,3%, à 5,44 euros.

Les actionnaires de Solutions 30 devaient notamment délibérer mercredi sur les comptes du dernier exercice, alors qu'EY Luxembourg, l'auditeur de la société, avait refusé en mai de rendre une opinion sur ces états financiers annuels. Les cabinets de conseil aux investisseurs Glass Lewis et ISS avaient recommandé aux actionnaires du groupe de ne pas approuver ces comptes. Mais la résolution visant à approuver les comptes consolidés de l'ex-PC30 a été approuvée, recueillant 68,17% de votes favorables.

L'urgence pour Solutions 30 était de trouver un cabinet qui accepte de reprendre la place et le travail d'EY Luxembourg. La direction du groupe a indiqué lundi sa décision de nommer le cabinet PKF Audit et Conseil Luxembourg, en remplacement d'EY Luxembourg. Après un processus d'appel d'offres, "les équipes du cabinet PKF Audit & Conseil ont effectivement remis la meilleure offre technique et ont montré leur capacité à conduire la révision des comptes de Solutions 30 et de ses filiales selon les normes en vigueur", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Mercredi, les actionnaires de Solutions 30 ont approuvé le choix de ce nouveau réviseur d'entreprise. La résolution en question a obtenu 84,84% de votes favorables.

Solutions 30 peut ainsi mettre en oeuvre un plan de transition adapté entre l'ancien et le nouveau réviseur d'entreprise, avec le soutien de Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils et expert financier mandaté dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte auprès du tribunal de Bobigny.

En désaccord avec la position du cabinet EY Luxembourg, Solutions 30 avait demandé au tribunal de commerce de Bobigny de nommer un médiateur pour l'aider dans ses discussions avec ses différentes parties prenantes. Didier Kling a déjà collaboré avec Solutions 30, réalisant notamment à la fin 2020 un audit indépendant afin de répondre aux diverses accusations de fraudes visant le groupe soulevées par un rapport anonyme et le fonds américain Muddy Waters.

Lors de l'AG, Gianbeppi Fortis, le président du directoire de Solutions 30, a rappelé mercredi que le groupe avait déposé plainte pour diffamation à l'encontre de l'activiste Muddy Waters. "L'instruction est en cours", a ajouté le dirigeant.

