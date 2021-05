Solutions 30 : l'action décroche pour la reprise de cotation

L'action Solutions 30 chute lourdement lundi matin pour sa reprise de cotation, le groupe d'assistance informatique et numérique ayant annoncé que son cabinet d'audit EY s'était estimé dans l'incapacité d'approuver son rapport financier annuel.



A 10h30, le titre, suspendu à la demande de la société depuis le 10 mai, décroche de 66% après avoir perdu jusqu'à 76% dans les premiers échanges.



Dans un communiqué diffusé dimanche, Solutions 30 explique qu'EY lui a fait part de son 'impossibilité d'exprimer une opinion' concernant les états financiers consolidés de l'entreprise et de ses filiales pour l'exercice 2020.



En l'espèce, EY explique ne pas avoir pu recueillir des éléments 'probants suffisants et appropriés justifiant la nature, la substance, la valeur et la conformité avec les lois et règlements de certaines transactions'.



Une déclaration qui fait tache alors que la société technologique est accusée depuis plusieurs mois par certains investisseurs d'entretenir des liens avec des organisations mafieuses ou criminelles.



EY ajoute ne pas avoir été en mesure de déterminer si certaines transactions ont été conclues avec des parties liées, y compris les membres de la direction.



EY note par ailleurs que la direction de Solutions 30 n'a pas donné suite à ses demandes de diligences complémentaires.



De son côté, Solutions 30 se dit 'en profond désaccord' avec EY, assurant notamment que ses équipes ont répondu avec diligence aux demandes du cabinet.



Solutions 30 réfute en particulier la conclusion d'EY selon laquelle des 'anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus'.



L'AMF avait demandé, la semaine dernière, que Solutions 30 publie 'sans délai' un communiqué - établi avec l'accord de ses commissaires aux comptes - sur ses comptes annuels 2020.



Pour rappel, la réglementation impose aux sociétés cotées de publier leurs résultats annuels dans les quatre mois suivant la fin de leur dernier exercice, une limite dépassée de près d'un mois maintenant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.