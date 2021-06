Solutions 30 : quorum non atteint pour l'AGE

Solutions 30 indique que son assemblée générale extraordinaire (AGE), le quorum n'ayant pas été atteint, sera à nouveau convoquée pour statuer sur les deux résolutions relatives au capital autorisé, conformément aux dispositions en vigueur.



Concernant l'assemblée générale ordinaire, toutes les résolutions proposées ont été adoptées, en particulier l'approbation des comptes sociaux et consolidés de 2020 et la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises.



L'AGO a aussi approuvé le renouvellement des mandats de Jean-Paul Cottet, Caroline Tissot, Paul Raguin et Francesco Serafini, en tant que membres du conseil de surveillance de la société pour une durée de quatre ans.



