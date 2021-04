Solutions 30 : rally de soulagement suite à l'audit

Le titre Solutions 30 bondissait de plus de 30% jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication des conclusions d'un audit indépendant, jugeant 'infondées' les accusations qui liaient la société technologique à des organisations mafieuses ou criminelles.



Les résultats des travaux rendus par les cabinets Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil sont sans appel.



'Nous n'avons pas identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé', assurent les auditeurs indépendants dans leur rapport.



Des propos qui s'inscrivent en porte-à-faux avec les déclarations du fonds activiste Muddy Waters, qui associait le fournisseur de services d'assistance numérique à certaines entités jugées suspectes.



Le fonds américain, spécialisé dans la vente à découvert, s'interrogeait en particulier sur la filiale Remote 30 Eastern Europe, une entité dont les comptes bancaires ont été selon lui fermés en raison de suspicion de blanchiment d'argent.



S'il est probable que les critiques du groupe ne manqueront pas de contre-attaquer dans les jours qui viennent, les résultats de l'audit suscitent un spectaculaire rebond de l'action Solutions 30 aujourd'hui.



Après sa chute de près de 70% en fin d'année dernière, le titre affiche une hausse de 31% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.