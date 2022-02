Solutions 30, partenaire de Mobilize Power Solutions pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

Solutions 30 annonce la signature d’un contrat de partenariat avec Mobilize Power Solutions. A travers ce partenariat, Solutions 30 devient l’un des deux partenaires de Mobilize Power Solutions en charge du déploiement de bornes de recharge pour les clients de Renault Group en France.

Mobilize Power Solutions fait partie de Mobilize qui regroupe l’ensemble des activités liées aux services de mobilité et aux solutions énergétiques de Renault Group. Elle vise à répondre aux enjeux de développement de la mobilité électrique dans leur ensemble, tandis que les véhicules électriques et hybrides rechargeables du groupe connaissent un vif succès. Pour faciliter le parcours client lors de l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, Mobilize Power Solutions propose une solution clés en main pour la charge à domicile.

C’est dans ce cadre que Mobilize Power Solutions a choisi de travailler avec Solutions 30 pour l’installation et la maintenance des bornes de recharge. Ainsi, depuis le 15 février, le réseau de techniciens experts Solutions 30 intervient chez les clients de Renault ayant souscrit l’offre de recharge Mobilize. Solutions 30 assure la qualité et la fiabilité de ses prestations de services à travers son offre et ses process de fonctionnement standardisés, en s’appuyant sur une plateforme logicielle unique de gestion des équipes et d’optimisation des interventions. Ce process permet de garantir l’installation d’une borne avant la livraison du véhicule.

Renan Livet, Directeur des Opérations Retail pour Mobilize Power Solutions déclare : « La recharge est un sujet clé pour celles et ceux qui souhaitent acheter un véhicule électrique. En proposant l’installation d’une solution de recharge à domicile au moment de la commande, nous souhaitons rassurer nos clients en leur garantissant un parcours d’achat simple, un prix fixe et sans surprise et une installation avant la livraison de leur véhicule. Mobilize Power Solutions veut faciliter l’essor de la mobilité électrique. L’installation de la borne de recharge chez notre client est un moment important de la relation client. Nous tenons à ce que nos partenaires soient capables de garantir des interventions de qualité quel que soit le lieu d’achat du véhicule, pour offrir la meilleure expérience à nos clients. »

Tanguy Leiglon, Directeur de l’activité Energie pour Solutions 30 en France, déclare : « Nous remercions les équipes de Mobilize Power Solutions pour leur confiance et sommes très heureux de démarrer cette collaboration. Ce partenariat est le fruit de notre expertise dans le domaine de la transition énergétique et de la mobilité électrique en particulier, de notre organisation et de notre maillage territorial particulièrement dense, en France et en Europe. Nous avons défini avec Mobilize Power Solutions des méthodes de travail et des standards de qualité pour chacune de nos interventions, comme nous le faisons avec succès depuis plus de 15 ans, pour l’ensemble de nos clients. Nos techniciens sont un maillon clé de la chaîne de valeur opérationnelle pour nos clients et c’est une grande fierté d’intervenir en collaboration avec un groupe tel que Renault. »

À propos de Mobilize Power Solutions

Mobilize Power Solutions est un service de Mobilize , la marque de Renault Group dédiée aux services de mobilité et d’énergie. Spécialisé dans les solutions de recharge sur-mesure pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, Mobilize Power Solutions facilite et accélère la transition des entreprises et des particuliers vers une mobilité durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur mobilize-power-solutions.com ou suivez Mobilize Power Solutions sur LinkedIn .

Mobilize est la quatrième marque de Renault Group. Mobilize propose des services flexibles autour de la mobilité, de l’énergie et des données pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des entreprises, des villes et des territoires. Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize encourage une transition énergétique durable, conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe, et à son ambition de développer la valeur de l’économie circulaire. Pour plus d’information, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 SE est cotée à l’Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Visitez notre site Web pour plus d’informations : www.solutions30.com

